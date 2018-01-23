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سي اي ايه: كوريا الشمالية تعتزم تطوير ترسانة نووية حقيقية

سي اي ايه: كوريا الشمالية تعتزم تطوير ترسانة نووية حقيقية
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

اعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) مايك بومبيو الثلاثاء ان كوريا الشمالية تعتزم تطوير ترسانة من الاسلحة النووية تجعلها قادرة على تهديد الولايات المتحدة، وليس مجرد "نموذج" لحماية نظام كيم جونغ اون.

العالم - الاميركيتان

وفي كلمة القاها في معهد "اميركان انتربرايز" قال بومبيو إن "كيم جونغ اون لن يكتفي باجراء اختبار ناجح وحيد".

وتابع بومبيو ان "الخطوة المنطقية التالية ستكون تطوير ترسانة من الاسلحة النووية وليس سلاحا واحدا، او نموذجا، او ما يمكن استخدامه فقط في استعراض عسكري".

وقال مدير السي آي ايه ان كيم يسعى الى "امتلاك القدرة على تحقيق اهداف عبر عمليات اطلاق عدة ومتزامنة".

واضاف بومبيو ان وكالة الاستخبارات المركزية تعتقد ان كوريا الشمالية تريد الذهاب ابعد من مجرد تشكيل تهديد افتراضي - كما الحال الآن - الى تشكيل تهديد حقيقي (حسب قوله).

واوضح ان كيم جونغ اون "يريدنا ان نعتقد انه قادر على ايذاء الولايات المتحدة. ومهمتنا هي جعل ذلك ابعد ما يمكن".

وقال "نعتقد انه متى حصل كيم جونغ اون على هذه الامكانيات فسيقوم باستخدامها لاهداف تتخطى حماية النظام" في اشارة الى الهدف الرئيسي للزعيم الكوري الشمالي وهو "اعادة توحيد شبه الجزيرة تحت سلطته" (حسب اعتقاده).

وتعتمد الولايات المتحدة حيال بيونغ يانغ سياسة تشديد العقوبات وقد ضاعفت جهودها لكبح التجارة البحرية الكورية الشمالية عبر فرض حظر على السفن الكورية الشمالية.

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