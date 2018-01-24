الأمم المتحدة تدعو ميانمار للسماح بدخول مخيمات الروهينجا دون عائق

العالم- اسيا والباسفيك

وجاب وفد دولي يقدم المشورة لميانمار مخيم تونج بيو ليتوي للاجئين خارج بلدة مونجداو القريبة من الحدود مع بنجلادش. وأظهر فيديو للمخيم منازل من الخشب الرقائقي على أرض صخرية ومحاطة بسور تعلوه الأسلاك الشائكة.

وأرجأت بنجلادش يوم الثلاثاء ترحيل الروهينجا إلى ميانمار لأن عملية الحصر والتحقق من قائمة الأشخاص العائدين لم تستكمل.

لكن الأمم المتحدة قالت إن تدابير السلامة اللازمة للاجئين ليست متوفرة بعد.

وقال جاستن فورسيث نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ”إلى أن يتسنى ضمان سلامة أي طفل عائد إلى ميانمار فإن الحديث عن الترحيل يكون سابقا لأوانه“.

كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت في وقت سابق ”هناك قيود مستمرة على دخول منظمات الإغاثة ووسائل الإعلام وغيرهم من المراقبين المستقلين“.

ودعت المفوضية ميانمار إلى ”السماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية في ولاية راخين دون عائق وخلق الظروف للوصول إلى حل حقيقي ودائم“.

وفر اكثر من 688 ألف من مسلمي الروهينجا إلى بنجلادش منذ 25 أغسطس آب من العام الماضي بعدما شن جيش ميانمار حملة في شمال ولاية راخين وسط تقارير شهود عن عمليات قتل ونهب واغتصاب.

ويعتبر الكثيرون في ميانمار ذات الأغلبية البوذية الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش. ووصفت الأمم المتحدة حملة جيش ميانمار بأنها تطهير عرقي.

213