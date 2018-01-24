بالفيديو: انكسار محاولة زحف المرتزقة على جبال عليب قبالة نجران

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وبحسب المشاهد لم يسمح مقاتلو الجيش واللجان الشعبية لمرتزقة الجيش السعودي ببدء الهجوم، بل باشروهم بقذائف مدفعية وصواريخ موجهة استهدفتهم بشكل مباشر موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما استهدفت آليات أخرى بكمائن نصبها لهم افراد الجيش واللجان الشعبية ما أدى إلى تدميرها وإحراقها.

وأظهرت المشاهد عددا كبيراً من قطعان المرتزقة التائهين في صحراء عليب، ليقوم طيران الأباتشي التابع للعدوان بقصفهم بشكل عشوائي مانعاً إياهم من الهرب.

يشار إلى أن زحف مرتزقة الجيش السعودي انكسر رغم إسناد الطيران الحربي في بداية محاولة الزحف الفاشلة لاستعادة سلسلة جبال عليب التي يسيطر عليها أبطال الجيش واللجان الشعبية.

المصدر: المسيرة نت