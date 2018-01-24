ايران تستأنف تشغيل رحلات القطار مع باكستان

العالم - ايران

وبحسب وسائل اعلام باكستانية، مسؤولي الجانبين اتفقا خلال اجتماع على استئناف الرحلات قبل شهر "محرم" المقبل الموافق لسبتمبر/ايلول 2018، حيث عزت ذلك لتحسن الظروف الامنية في مناطق البلدين.

ويشمل الاتفاق ايضا تشغيل رحلات منتظمة لقطار شحن بطاقة 15 عربة بين "كويتا" الواقعة جنوبي غرب باكستان وزاهدان في جنوب شرق ايران، وسيتم تحديد الجدول النهائي لهذه الرحلات.



يذكر أن ايران تنقل الغاز البترولي المسال ( ال بي جي) الى باكستان عبر الشحن البري حاليا، في الوقت الذي اقترحت خطوط سكك الحديد الباكستانية استخدام حاويات مخصصة لنقل هذا الغاز.



كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع مشروع اطلاق قطار اسلام آباد – طهران – اسطنبول.

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