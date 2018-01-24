إرهابي خطير شارك في معارك عرسال وتفجير برج البراجنة بقبضة لبنان

العالم - لبنان

وفي التفاصيل، أن مخابرات الجيش أوقعت مساء اليوم الأربعاء، بالإرهابي المطلوب محمد أحمد عبد الغني الحجيري (من بلدة عرسال) الملقب بـ "محمد دعد" لارتباطه بالإرهابي الفار السوري صطام الشتيوي المتورط الأساسي في عملية التفجير التي استهدفت محلة برج البراجنة بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، والاشتباه في مشاركته بقتل الشهيدين في الجيش الرائد بيار بشعلاني والمؤهل خالد زهرمان.

كما يعتبر الحجيري من تجار الأسلحة والذخائر الحربية مع المجموعات الإرهابية التي كانت تتواجد في جرود عرسال وتقاتل عناصر الجيش ورجال المقاومة، بالإضافة الى تورطه في نقل الأموال والمخدرات لصالح هذه التنظيمات ومشاركته بالاعتداء على عدة دوريات للجيش اللبناني في بلدة عرسال.‎

المصدر : العهد

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