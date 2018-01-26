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خطيب طهران: محاولات العدو ترتكز على بث اليأس بالشعب الإيراني

خطيب طهران: محاولات العدو ترتكز على بث اليأس بالشعب الإيراني
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

اكد خطيب صلاة الجمعة المؤقت في العاصمة الايرانية طهران "آية الله سيد احمد خاتمي" ان محاولات العدو باتت تنصب على العالم الافتراضي محذرا من سعيهم الحثيث وراء تئييس الشعب الإيراني من خلال خلق التشاؤم وخيبة الأمل في نفوسهم.

العالم - ايران

وأشار آية الله خاتمي خلال خطبة الجمعة بطهران اليوم، الى بعض خطط العدو في الوقت الحالي من الثورة الاسلامية منوها الى انه: "أخطأ من قال ان العدو قد تجاوز فكرة الإطاحة بالجمهورية الاسلامية، ولا بد من معرفة ان العدو لن يتهاون مع هذه الفكرة في لحظة من اللحظات، بل يحيك المؤامرات ويسعى الى خلق التشاؤم واليأس".

وفي جانب آخر من حديثه، أكد خطيب صلاة الجمعة المؤقت ان استمرار الثورة الاسلامية رهن بالعمل على وصايا الامام الخميني الراحل (قدس سره)، مشيرا الى ان خط الامام الراحل (قدس) يستلزم تعلمه من نائبه قائد الثورة الإسلامية "آية الله السيد علي الخامنئي". 

وذكر خاتمي، ان الثورة الاسلامية لا هوية لها دون اسم الامام الخميني (قدس) الذي فجّرها وقادها حيث ان الجميع مدينون له متابعا: ان مواصلة الثورة الاسلامية يتم عبر العمل بتوجيهات مفجر الجمهورية الاسلامية الايرانية حيث ان ارشاداته ماتزال حيّة ماثلة ذلك لان نهجه مكتوب ووصاياه وواضحة.

وقال: ان قائد الثورة هو الذي يفسر وصايا الامام الراحل (قدس) لانه ادركها بعمق وجوده، واصفا الثورة على انها نعمة كبرى اودعها الله في العالم الاسلامي والشعب الايراني وتشمل آلاء جمة منها السيادة والاستقلال والامن والثقة بالنفس وهلم جرا.

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