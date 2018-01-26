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ايران تستضيف اجتماع قادة القوات البحرية لدول شمال المحيط الهندي

ايران تستضيف اجتماع قادة القوات البحرية لدول شمال المحيط الهندي
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعلن نائب قائد المنطقة الاولى للقوات البحرية كورش محرابي ان الاجتماع السادس لقادة القوات البحرية لحوض شمال المحيط الهندي سيعقد في ابريل المقبل بطهران بمشاركة وفود من 50 دولة في العالم.

العالم - ايران

وفي حديث اعلامي اشار محرابي ليلة الخميس إلى رئاسة ايران لائتلاف القوات البحرية لدول حوض شمال المحيط الهندي واوضح ان المشاركين في الاجتماع الخامس لقادة القوات البحرية والذي عقد في بنغلادش قرروا عقد الاجتماع القادم في طهران.

وتابع قائلا: ان ائتلاف القوات البحرية لدول شمال المحيط الهندي تشكل عام 2008 باقتراح من الهند وبهدف ضمان الامن في المنطقة وعمل خلال السنوات العشر الماضية علي تحقيق هذا الهدف.

واضاف ان الائتلاف اجري مؤخرا اول مناورة له في بنغلاديش لمدة يومين و بمشاركة 23 دولة بما فيها ايران.

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