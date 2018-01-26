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ملياردير أمريكي شهير يكشف حقيقة "البيتكوين"!!

ملياردير أمريكي شهير يكشف حقيقة
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

حذر الملياردير الأمريكي الشهير جورج سوروس من التعامل بالعملات الافتراضية، ولاسيما عملة "البيتكوين"، واصفا هذا النوع من الأدوات بـ "الفقاعة".

العالم - اقتصاد

وقال سوروس خلال عشاء غير رسمي عقد على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي بسويسرا: "البيتكوين ليست عملة، لأن العملة التقليدية تعامل كأداة مستقرة للادخار، كما أن سعر صرف العملات لا يمكن أن يتذبذب بنسبة 25% في اليوم الواحد".

وكمثال على أن البيتكون لا تعد عملة، أشار سوروس إلى استحالة استخدامها لدفع الأجور، إذ لا يمكن أن تنخفض وترتفع الرواتب بشكل كبير ومفاجئ، منوها بأن العملات المشفرة تعتمد على مضاربات تستند لمفاهيم مغلوطة.

وينضم بذلك صوت الملياردير الأمريكي إلى الكثير من الخبراء والبنوك المركزية حول العالم، ممن حذروا من مغبة التعامل بالـ "البيتكوين". وخلافا للدولار أو اليورو، هذه العملة غير مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد.

وكاد سعر الـ "بيتكوين" يتخطى عتبة 20 ألف دولار أواخر ديسمبر 2017، لكن العملة هوت ليتم التداول بها امس الخميس دون مستوى 11 ألف دولار.

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