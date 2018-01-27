إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين بمحافظة صلاح الدين

العالم - العراق

وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الاستخبارات العسكرية وضمن فعاليات وجهود المديرية في تعقب وملاحقة ما تبقى من عصابات داعش المتهالكة من الهاربين والمندسين بين المواطنين وإلقاء القبض عليهم واحالتهم للقضاء، وبعملية نوعية واستباقية وبكمين محكم، تمكن ابطال الاستخبارات العسكرية في قيادة قوات صلاح الدين وبالتعاون مع القوات الامنية في القاطع من إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين".

وأضاف المديرية، أن "اثنين منهم القي القبض عليهما عند مدخل سيطرة الاقواس، شمالي تكريت، والثالث في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين"، مشيرة الى أنه "تم التعامل معهم وفق الاجراءات القانونية الاصولية".



وكان مصدر أمني بقوات الرد السريع أفاد، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن قوة من الرد تمكنت من اعتقال عنصرين في تنظيم "داعش" بمحيط قضاء طوز خرماتو شرقي صلاح الدين.

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