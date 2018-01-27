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فقدان عبارة تنقل 50 شخصا وسط المحيط الهادئ

فقدان عبارة تنقل 50 شخصا وسط المحيط الهادئ
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

استمرت السبت عمليات البحث عن عبّارة تحمل 50 شخصا فقدت منذ اكثر من اسبوع قرب كيريباتي وهي دولة مكونة من مجموعة من الجزر المرجانية وسط المحيط الهادئ.

العالم - حوادث

وقال مسؤولو عمليات الانقاذ في نيوزيلندا الذين طلبت السلطات الفيجية مساعدتهم انه تم اعلان عن فقدان العبّارة "ام في بوتيراوي" التي تقوم برحلات بين الجزر في وقت متأخر الجمعة. 

وابحرت العبّارة التي يبلغ طولها 17,5 متر في 18 كانون الثاني/يناير من جزيرة نونوتي باتجاه بيتيو تاراوا احدى جزر كيريباتي. 

وكان من المتوقع ان تستغرق الرحلة التي يبلغ طولها 260 كيلومتر مدة يومين.

وقال مركز تنسيق عمليات الانقاذ النيوزيلندي "نعرف ان المركب خضع لاصلاحات قبل انطلاقه".

واضاف "هذا قد يكون ساهم في مشاكل ابحار المركب". 

واشار الى ان "الطقس في هذا الجزء من المحيط الهادئ حاليا معتدل مع بعض التقلبات". 

وكلفت السلطات النيوزيلندية طائرة اوريون تابعة لقواتها الجوية لمسح الطريق الذي كان من المقرر ان تسلكه العبّارة. 

ويبلغ عدد سكان الدولة الجزيرة كيريباتي التي تتألف من 33 جزيرة مرجانية 110 آلاف نسمة، وتقع على بعد 3640 كيلومتر شمال شرق فيجي.

(أ ف ب)

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