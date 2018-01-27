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السودان.. الشعبي يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإطلاق سراح المعتقلين

السودان.. الشعبي يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإطلاق سراح المعتقلين
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

طلب حزب المؤتمر الشعبي، المشارك في حكومة الوفاق الوطني بالسودان، من النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس الوزراء بكري حسن صالح التدخل لإطلاق سراح مئات المعتقلين خلى خلفيات احتجاجات الغلاء الأخيرة.

العالم - افريقيا 

واعتقلت السلطات الأمنية، خلال يناير الحالي، العشرات من الناشطين وقادة المعارضة بعد تفريقها بعنف احتجاجات على ارتفاع الأسعار.

وقال الأمين السياسي للحزب الأمين عبد الرازق في تصريح صحفي، يوم الجمعة، إن “المؤتمر الشعبي يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين، كما يطالب السيد رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني بالعمل على أطلاق سراح جميع المعتقلين”.

وأشار عبد الرازق إلى الحقوق الواردة في الدستور ومخرجات الحوار الوطني بشأن حق المواطنين في التظاهر السلمي، وحذر من التمادي في الانتهاك الصارخ لحقوقهم بحصرهم واعتقالهم بدون مسوغ دستوري.

وتقول قوى المعارضة إن حملة الاعتقالات التي شنها جهاز الأمن والمخابرات السوداني بحق قيادات الصف الأول، أسفرت عن اعتقال 306 معتقلين، على رأسهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير والسكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب.

المصدر : الافق نيوز 

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