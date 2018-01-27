ولايتي يؤكد دعم ايران لوحدة العراق وسيادته الوطنية

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به للصحفيين، اليوم السبت اثر لقائه في طهران المندوب الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في الشان العراقي يان كوبيتش، قال ولايتي، لقد كان اللقاء مع مندوب الامم المتحدة في الشان العراقي ايجابيا وبناء للغاية وكانت لنا وجهات نظر مشتركة حول العراق.

واكد دعم ايران لوحدة الاراضي العراقية وقال، لقد اعربنا عن الارتياح لتمكن الحكومة والشعب العراقي من الانتصار على داعش في ظل الوحدة وبذل الكثير من الجهود وتحرير ارضهم من براثن ارهابيي داعش.

واضاف، ان ما حدث في العراق وفي قضية كردستان ادى الى ان يستعيد العراق وحدة اراضيه في اطار الدستور ولقد اعربنا عن ارتياحنا لهذا الامر.

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