خلال 2017.. ارتفاع جرائم الاعتداء الجنسي بالجيش الألماني بنسبة 80%

العالم - اوروبا

وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة "فونكه" الإعلامية الخاصة، أن الجيش الألماني شهد 234 جريمة اعتداء جنسي مسجّلة، العام الماضي، بينها 14 حالة اغتصاب أو محاولة اغتصاب.

ولم يشر التقرير إلى تفاصيل أخرى عن جرائم الاعتداء الجنسي داخل الجيش، لافتًا إلى أن التحقيقات في أعداد منها ما تزال جارية.

يذكر أن عام 2016 شهد تسجيل 128 جريمة اعتداء جنسي، بينها 5 حالات اغتصاب أو محاولة اغتصاب، بحسب التقرير.

ونقلت "فونكه" عن متحدث عسكري، لم تكشف عن هويته، أن "تلك الجرائم تشمل كل أنواع المضايقات الجنسية من اللمس حتى الاغتصاب".

وأضاف "أن حساسية الأفراد تجاه هذا النوع من الجرائم ارتفعت، وازداد استعدادهم للإبلاغ لدى التعرض لأي مضايقات جنسية".

ولفت إلى أن قيادة الجيش "تحقق في جميع الجرائم"، دون ذكر تفاصيل إضافية.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تفجرت فضيحة اعتداء جنسي داخل الجيش الألماني، حينما فتحت السلطات تحقيقًا في اتهام ضابط صف بالاعتداء جنسيًا على جنديتين شمالي البلاد، وما تزال التحقيقات في القضية، مستمرة.