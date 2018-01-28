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الحرس الثوري: إعتقال 16 عنصرا من داعش ومقتل آخرين غرب البلاد

الحرس الثوري: إعتقال 16 عنصرا من داعش ومقتل آخرين غرب البلاد
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، اعتقال 16 إرهابيا ينتمون لجماعة داعش ومقتل عدد آخر في العمليات التي جرت ظهر اليوم السبت في غرب البلاد.

وشرح العميد باكبور في تصريح متلفز مساء اليوم السبت، تفاصيل العمليات التي نفذها مقر "النجف الاشرف" التابع للقوة البرية للحرس الثوري ضد خلية ارهابية تنتمي لجماعة داعش في منطقة غرب البلاد.

وقال باكبور: انه تم في هذه العمليات التي جرت ظهر اليوم في غرب البلالد، اعتقال 16 ارهابيا، اضافة الى مقتل عدد آخر من الارهابيين.

واضاف: ان اثنين من الارهابيين هربا اثناء الاشتباك الا انهما الان محاصران من قبل قوات مقر "النجف الاشرف".

واشار الى استشهاد 3 مقاتلين من قوات مقر "النجف الاشرف" في هذا الاشتباك.

وقال العميد باكبور: ان الارهابيين كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات ارهابية في المدن الحدودية وداخل البلاد.

يذكر ان قوات مقر "النجف الاشرف " قد اشتكبت مع مجموعة من عناصر تنظيم داعش الارهابي في منطقة غرب البلاد (المحاذية للعراق).

واعلنت العلاقات العامة لمقر "النجف الاشرف" التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية في بيان اصدرته في وقت سابق من اليوم انه تم اعتقال غالبية عناصر هذه المجموعة البالغ عددها 21 عنصرا.

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