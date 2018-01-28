العالم - منوعات

الإعلامي أحمد العرفج، خلال استضافته ببرنامج تلفزيوني ، قال إنه زار سجن الحاير، واطلع على الخدمات الكبيرة والرفاهية غير المتوقعة التي يتمتع بها النزلاء.

وبحسب العرفج، فإن هناك غرفا كبيرة مخصصة لزيارات ذوي النزلاء، وغير مراقبة بالكاميرات، ليقضي بها النزيل وقتا كافيا مع عائلته.

وأوضح العرفج أن التفاؤل هو السمة المشتركة بين النزلاء، مثنيا على إدارة السجن، التي توفر لهم جميع احتياجاتهم، وتوظف مواهبهم بالشكل الصحيح.

ولاحقا، تم بث تلفزيوني من سجن الحاير، التقت خلاله بعض النزلاء الذين تحدثوا عما تقدمه إدارة السجن لهم.

تصريحات العرفج عبر التلفزيون ،لم ترق لمجموعة كبيرة من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

واعتبر مغردون أن ما قاله العرفج،هو محاولة لتضليل الرأي العام عن المعاملة السيئة، والإهمال في سجن الحاير.

وشكك ناشطون في ما عرض عبر الشاشة، قائلين إنه وفي حال كان أمرا واقعا فعلا، إلا أنه لا يشمل سوى أقسام محدودة من السجن، فيما تعاني بقية الأقسام من الإهمال.

يشار إلى أن سجن الحاير، هو أشهر سجون السعودية، ويضم قسما للسجناء السياسيين، ويعتبر من السجون سيئة الصيت، وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش انتقاد معاملة السجناء فيه.

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