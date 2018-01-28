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شاهد في دقيقة.. "عفرين: ميدان جديد لجرائم العثماني"

الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

نشر موقع اليوم السابع فيديو تحت عنوان ميدان جديد لجرائم "الدكتاتور العثماني" ركز على ما اسماه بـ"تغول النظام التركي الذي يحتضن العناصر الإرهابية في بلدان المنطقة بذريعة محاربة الإرهاب".

العالم - سوريا

وكتب موقع اليوم السابع في تعريفه للفيديو ما نصه: 

بأيادي ملوثة بدماء الأبرياء من المدنيين، يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ممارساته العبثية والانتهاكات بحق البلدان العربية لاسيما في العراق وسوريا، حيث شكلت حملات أنقرة العسكرية علي "عفرين" السورية في 20 من يناير الجاري، أحدث حلقات عدوان الجيش التركي على مدن سوريا بحجة محاربة الإرهاب وبهدف إبادة "الأكراد" الذين يربطهم عداء تاريخي بالنظام التركي الذي يرى أنهم يسعون للاستقلال وإعلان حكم ذاتي مع الأقليات الكردية داخل تركيا.

ويرصد الفيديو الانتهاكات التركية لسوريا ومجازر جيشها بحق "الأكراد":

- يتغول النظام التركي الذي يحتضن العناصر الإرهابية في بلدان المنطقة بذريعة محاربة الإرهاب

- شهدت السنوات الأخيرة عمليات عسكرية تركية انتهكت سوريا والعراق لإبادة الأكراد

- في يوليو عام 2015 خرق أردوغان اتفاق هدنة وقع في 2013 مع مقاتلي العمال الكردستاني

- شن الجيش غارات جوية لضرب مخيمات لناشطين من الحزب شمال العراق

- في صيف عام 2016 شن الجيش التركي على الحدود السورية التركية عمليات"درع الفرات" العسكرية

- شهدت مدينة جرابلس شمال سوريا مجازر تركية بحق الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري

- في 20 يناير 2018 أطلق الجيش التركي عدوانا عسكريا جديدا تحت مسمى "غصن الزيتون"

- استهدفت العمليات وحدات حماية الشعب الكردية بمدينة عفرين رغم دورها في الحرب ضد "داعش"

- وسعت تركيا غاراتها على شمال العراق ضد مقاتلين أكراد

المصدر: اليوم السابع

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