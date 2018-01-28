نائب عراقي يتهم تركيا بالسعي للسيطرة على الموصل

العالم - العراق

وقال عبدالله في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بحسب السومرية نيوز: إن "القوات التركية تشن عدة غارات جوية على قضاء سنجار بحجة وجود عناصر للحزب العمال الكردستاني"، مبينا ان "تركيا تخطط للسيطرة على مدينة الموصل بتلك الحجة الواهية".

وأضاف عبدالله ان "الحكومة الاتحادية غير مبالية بما يحصل من خروقات امنية من قبل تركيا على محافظة نينوى وقضاء سنجار"، لافتا الى ان "تصريحات وزير الخارجية التركية الاخيرة تشير من خلالها لرغبة تركيا السيطرة على الموصل".

وتابع ان "الخروقات التركية تمس بسيادة العراق وأمنه بالاضافه إلى قتل الكثير من الابرياء في نينوى من خلال الهجمات والقصف الجوي التركي".

واستأنفت القوات التركية قصفها لمعاقل حزب العمال الكردستاني في تموز 2015 لأول مرة عقب إعلان الحزب انسحاب مسلحيه من الأراضي التركية في العام 2013.

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