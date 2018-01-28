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تركيا تعلن السيطرة على “جبل برصايا” والوحدات الكردية تنفي

تركيا تعلن السيطرة على “جبل برصايا” والوحدات الكردية تنفي
الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل إعلام تركية ان القوات المشاركة في حملة “غصن الزيتون” تسيطر على جبل برصايا شمال شرق مدينة عفرين، فيما نفت ووحدات حماية الشعب الكردية الانباء.

العالم - سوريا

هذا وذكرت وكالة "الأناضول"، أن القوات التركية تواصل قصف أهداف عسكرية في عفرين شمال سوريا.

وقد ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أن قواته ستسيطر قريبا على جبل برصايا الاستراتيجي، على حد تعبيره.
وتشارك في قصف أهداف تنظيم "ب ي د" و"بي كا كا"، على خط الحدود ما بين ولايتي كليس وهاتاي التركية مقاتلات إلى جانب مدفعيات من طراز "فیرطینه".

قسد تعلن إفشالها هجوم الجيش التركي على قرية "كفري كر"

من جهته أعلن المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" أساسها) إفشال هجوم شنّته القوات التركية والمسلحون السوريون الموالون لها على قرية كفري كر التابعة لناحية راجو، "وأجبرت المهاجمين على الهروب من مواقع القتال"، بحسب بيان صدر عن المركز.

وكانت قوات "قسد" الكردية قد أعلنت أنها أفشلت "العدوان التركي يوم أمس على تل قسطل وكبّدت القوات التركية "خسائر فادحة".

وجاء في بيان صدر عن "قسد" أنه "بعد فشل الهجوم قام طيران الغزو باستهداف التلة وقصفها بعدة غارات، كذلك قصفت قرية قودة في ناحية راجو بعدة غارات".

وكان الجيش التركي بدأ في الـ20 من يناير الجاري، عملية "غصن الزيتون" ضد المقاتلين الأكراد السوريين في مدينة عفرين بريف حلب السورية، حيث تعمل قوات الجيش التركي بالتعاون مع فصائل ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" .

وأدانت دمشق بشدة التدخل التركي في عفرين شمالي سوريا، مشيرة إلى أن المنطقة جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

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