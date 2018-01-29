مناشدة فلسطينية لمصر من أجل فتح معبر رفح

العالم - فلسطين

وبحسب سبوتنيك، فقد جاءت دعوة اللجنة عقب اجتماع بحثت فيه عددا من القضايا وعلى رأسها موضوع إغلاق معبر رفح وضرورة فتحه أمام المسافرين خاصة في ظل ازدياد أزمات أهالي قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وشددت اللجنة على "ضرورة فتح معبر رفح أمام المسافرين من أهالي قطاع غزة، لاسيما للمرضى، والحالات الإنسانية، والطلبة العالقين في غزة الذين يتلقون التعليم في الجامعات العربية والأوروبية".

يذكر أن آلاف الفلسطينيين ما زالوا عالقين في قطاع غزة، وينتظرون أن تفتح السلطات المصرية معبر رفح لتسهيل تنقلهم وانطلاقهم إلى العالم الخارجي.

وكانت السلطات المصرية قد فتحت معبر رفح قبل نحو شهر لمدة ثلاثة أيام بشكل استثنائي، فيما جرى الاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والمصري على فتح معبر رفح خلال فترة زمنية وجيزة لتسهيل حركة المسافرين من أهالي قطاع غزة ضمن الوعود التي قطعتها جمهورية مصر لوفدي فتح وحماس خلال اجتماعات المصالحة التي عقدت في القاهرة برعاية مصرية.

يذكر أن حركتي فتح وحماس وقعتا، يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، على حزمة جديدة من الاتفاقات المتعلقة بالتغلب على الصراع الداخلي الذي دام عشر سنوات.

واتفقت الحركتان على استلام السلطة الفلسطينية الإشراف على معبر رفح البري من الناحية الفلسطينية.

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