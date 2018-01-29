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حرس الثورة: عمليات غرب البلاد استغرقت 30 ساعة، وهذه التفاصيل

الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور، انتهاء الاشتباك المسلح في غرب البلاد بين قوات مقر النجف الاشرف مع خلية "داعش" الارهابية بعد اعتقال 16 ارهابيا تكفيريا وقتل خمسة آخرين.

العالم - ايران

وقال العميد باكبور: في هذا الاشتباك الذي بدأ صباح يوم أمس بين قوات مقر النجف الاشرف التابع للقوة البرية للحرس الثوري مع الارهابيين التكفيريين، تم اعتقال 16 رهابيا داعشيا وقتل خمسة آخرين ايضا.

واشار قائد القوة البرية لحرس الثورة الى انه من بين الارهابيين الخمسة الذين قتلوا، فجر ثلاثة منهم انفسهم بحزام ناسف اثناء محاصرتهم.

واوضح العميد باكبور ان الاشتباك مع الارهابيين التكفيريين الدواعش استغرق 30 ساعة، مضيفا: اثناء هذا الاشتباك الصعب استشهد ثلاثة من المقاتلين الشجعان بمقر النجف الاشرف التابع للقوة البرية للحرس الثوري. 

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