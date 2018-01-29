صورة.. ريم تغرد بعد الإفراج عن والدها الوليد بن طلال

وقالت ريم بنت الوليد، عبر صفحتها في موقع "تويتر"، اليوم الأحد، متوجهة إلى والدها: "نورت الدنيا يا دنيتي".

وأعلن مسؤولون سعوديون ومصادر من عائلة الوليد بن طلال، أمس السبت، عن إطلاق السلطات السعودية سراح الأمير الملياردير بعد احتجازه حوالي 3 أشهر في فندق ريتز كارلتون بعاصمة المملكة الرياض، وذلك مقابل موافقته على تسوية مالية مع الحكومة.

وأجرى الوليد بن طلال، ليلة السبت، مقابلة من مقر احتجازه في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض مع وكالة "رويترز" توقع فيها التوصل إلى تسوية مع الحكومة السعودية خلال أيام، ونفى توجيه أي اتهامات له، واصفا توقيفه بأنه "سوء فهم"، على حد تعبيره.

وبدا الوليد بن طلال تعبا ونحيفا في الفيديو، لكنه سعى جاهدا للقول بأنه كان يعيش حياة طبيعية، مشيرا الى مطبخه والدايت ببسي وحذائه التنيس وهو ما أثار تعليقات مواقع التواصل بأن الامير تعرض لضغوط تجبره على هذه التصرفات.

المصدر: تويتر + وكالات

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