وزير باكستاني يدعو الى توطيد العلاقات السياحية مع ايران

العالم - ايران

وقال سردار محمد یوسف، في تصريحه خلال لقاء وفد من ناشطي القطاع السياحي ومدراء مكاتب خدمات الزائرين في محافظة خراسان الرضوية /شمال شرق/ في اسلام اباد، ان الحكومة الباكستانية تقدم تسهيلات للتشجيع على زيارة المناطق والمدن المقدسة في ايران لاسيما مدينة مشهد.

واكد على ضرورة تفعيل القطاع الخاص لتقديم الخدمات للسياح في كلا البلدين، موضحا ان التعريف بالمناطق السياحية في كل بلد لشعب البلد الآخر خطوة مؤثرة في سياق ازدهار صناعة السياحة في ايران وباكستان.

ولفت الى ان معدل الزوار الباكستانيين الوافدين لزيارة الاماكن المقدسة في ايران يبلغ 4 الى 5 آلاف شهريا فيما يرتفع العدد في شهري محرم الحرام وصفر الى 60 الف زائر.

ودعا الى تمتين الاواصر بين شعبي البلدين بهدف بلوغ الازدهار في جميع المجالات لاسيما السياحة الدينية.

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