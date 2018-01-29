الحرس الثوري یوسع نطاق اشرافه المخابراتي في مياه الخليج الفارسي

العالم - ايران

وقال الاميرال "علي عظمائي" في رده على تصريح عدد من المسؤولين العسكريين الاميركيين حول تغيير سلوك القطع البحرية الايرانية في الممرات الدولية، وخلال مواجهة نظيراتها الاميركية : في الذكرى السنوية لحادث اعتقال البحارة الاميركيين في الخليج الفارسي بسبب انتهاكهم للقوانين الدولية ودخولهم في المياه الاقليمية الايرانية، ومن ثم اطلاق سراحهم في عملية خاصة، لاحظنا ان اعمالا عدائية اقل وقعت من قبل الاميركيين في الممرات البحرية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وكذلك اثناء مواجهتها مع القطع البحرية الايرانية.

واضاف: في الحقيقة نشاهد تغير سلوك الاميركيين ومزيدا من اهتمامهم بالقوانين الدولية وتجنبهم الاقتراب من المياه الاقليمية الايرانية في هذه المنطقة.

واوضح عظمائي ان القوة البحرية للحرس الثوري واستنادا الى واجباتها تصون باقتدار السيادة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية في مضيق هرمز والخليج الفارسي، مشيرا الى ان تنفيذ التمارين المنظمة، وتسيير الدوريات البحرية، ومراقبة وتعقب / السفن الاجنبية/ وتوسيع نطاق الاشراف المخابراتي من البرامج التي تقوم بتنفيذها حاليا بحرية الحرس الثوري بكل اقتدار.

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