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عون: هناك مناطق آمنة داخل سوريا يمكن للنازحين العودة إليها

عون: هناك مناطق آمنة داخل سوريا يمكن للنازحين العودة إليها
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن هناك مناطق آمنة داخل سوريا يمكن لللاجئين في لبنان العودة إليها، مشيرا إلى أن لبنان لم ينجح في إقناع المجتمع الدولي بمساعدته في ملف اللاجئين.

العالم-لبنان

وقال عون، في مؤتمر صحافي جمعه ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في بيروت مساء اليوم الاثنين، "حتى الآن لم نتمكن من إقناع المجتمع الدولي بمساعدتنا في ملف النازحين السوريين، لكن هناك مناطق آمنة داخل سوريا يمكن للنازحين العودة إليها".

وأضاف عون " يمكن تخطي المشاكل الناتجة عن استضافة النازحين بالإرادة الوطنية".

من جانبه، قال الرئيس شتاينماير إنه "من المجدي الاقتداء بالنماذج الناجحة للدول التي تستضيف النازحين".
وأضاف "الجزء الأكبر في سوريا لم تتحقق بعد فيه الظروف المواتية لعودة النازحين".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في كانون الأول/ديسمبر 2017، أن عدد النازحين السوريين في لبنان "أصبح أقل من مليون شخص، للمرة الأولى منذ عام 2014".

وواجهت البنية التحتية والاجتماعية اللبنانية ضغوطا كبيرة بسبب استضافة عدد كبير من السوريين يعادل ربع سكان البلد تقريبا، ومع بدء عمليات المصالحة في مناطق عدّة داخل سوريا، اقترحت قوى سياسية لبنانية، أبرزها حزب الله، التنسيق المباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية لعودة النازحين، وهو ما قوبل برفض حاد من قبل القوى السياسية الأخرى المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد بحسب مانقله موقع روسيا اليوم.

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