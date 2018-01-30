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التوابل والأطعمة النباتية تمنع الاصابة بالسكتة الدماغية

التوابل والأطعمة النباتية تمنع الاصابة بالسكتة الدماغية
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفة "ديلى ميل" فى تقرير لها اليوم ،أن استخدام التوابل على الطعام من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وقال التقرير إن أكثر من  100 ألف شخص في المملكة المتحدة يصابون بالسكتة الدماغية كل عام، مما يجعلها السبب الرئيسى الثالث للوفاة.

العالم- صحة

وقال التقرير إن معظم السكتات الدماغية تحدث عندما يتم انقطاع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ عن طريق انسداد الشرايين، مما يحرم ذلك الجزء من الدماغ من الأكسجين، وتحدث معظم السكتات الدماغية بطريقة مماثلة للنوبات القلبية، لأنها تحدث عندما تقوم الرواسب الدهنية في الشرايين بمنع وصول الدم الى الدماغ، أو عندما يحدث ضعف فى تدفق الدم الناجم عن عدم انتظام ضربات القلب.

 وأضاف التقرير أن السكتة الدماغية الضخمة قد تقتلك على الفور ، وقد أثبتت الدراسات أن النظام الغذائي القائم على النباتات يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتظهر الدراسات أنه يمكن أن يقلل أيضا من خطر السكتة الدماغية لأن الأغذية النباتية تحتوى على مضادات الأكسدة، لمنع حدوث مخاطر في جميع أنحاء الجسم.

وأكد أن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من المواد المضادة للأكسدة، موجودة فى النظم الغذائية الغنية بالنباتات للحماية من السكتة الدماغية عن طريق منع تناول الدهون المؤكسدة، والتى تسير فى مجرى الدم، و يمكن أن تضر الجدران الحساسة للأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ.

وقال التقرير إن مضادات الأكسدة يمكن أن تساعد أيضا على تقليل الالتهاب، وتصلب الشرايين ، ومنع جلطات الدم من التكون، وتابعت دراسة سويدية أكثر من 30 ألف امرأة مسنة على مدى 12 عاما، ووجدت أن أولئك الذين تناولوا معظم الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة كن أقل خطر من الاصابة بالسكتة الدماغية.

وأوضح: في المتوسط تحتوي الأغذية النباتية أكثر من 64 مرة من مضادات الأكسدة فى اللحوم ، أو الأسماك،أو غيرها من الأغذية المشتقة من الحيوانات، موضحا أن الكريز على سبيل المثال يحتوى على ما يصل الى 714 وحدة من مضادات الأكسدة، فى حين أن سمك السلمون يحتوى على ثلاثة فقط، ولكن فئة الطعام التي تحتوي على أكبر كمية من مضادات الأكسدة هي الأعشاب والتوابل ، وهذا هو السبب في أنها تشكل جزءا من الوجبات اليومية القائمة على النباتات ، حيث تميل إلى أن تكون غنية بالمواد المضادة للأكسدة من تلقاء نفسها، ووضع القليل من التوابل يجعل الأطباق التى تتناولها أكثر صحة.

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