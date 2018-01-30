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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر أحمد قاسم الشيخ بعد اقتحام بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيساوية بالقدس المحتلة وتشن حملة اعتقلات فيها
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تعتقل الفتى مجد محمد رضوان 16 عاما من بلدة عزون شرق قلقيلية
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل الشيخ عبد الكريم عياد والشاب إياس الفراحين من مخيم الدهيشة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس بأعداد كبيرة
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اعتقالات اسرائيلية لفلسطينيي بلدات بالقدس ونابلس

اعتقالات اسرائيلية لفلسطينيي بلدات بالقدس ونابلس
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل فجر اليوم الثلاثاء، عددا من البلدات الفلسطينية في القدس المحتلة ونابلس اضافة الى اقتحامها مخيم الدهيشة وقامت باعتقال عدد من الفلسطينيين.

العالم - فلسطين المحتلة

أفاد بذلك موقع "المركز الفلسطيني للاعلام" على "تويتر" واوضح ان قوات الاحتلال قامت باقتحام مدينة نابلس بأعداد كبيرة من "جيش الاحتلال" ، كما اقتحمت بلدة العيساوية بالقدس المحتلة وشنت حملة اعتقلات فيها.

واستعانت قوات الاحتلال بطائرة مروحية خلال اقتحامها المتواصل لبلدة العيساوية، وتنفيذها لحملة الاعتقالات في صفوف المواطنين.

حملة الاعتقلات لم تقتصر على بلدة العيساوية بل طالت مخيم الدهيشة حيث اعتقلت الشيخ عبد الكريم عياد والشاب إياس الفراحين.

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الفتى مجد محمد رضوان 16 عاما.

وفي بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم التي اقتحمتها قوات الاحتلال الصهيوني تم اعتقال الأسير المحرر أحمد قاسم الشيخ "٤٨ عاما" ، ومداهمة وتفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

المركز الفلسطيني للاعلام

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