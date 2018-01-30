اعتقالات اسرائيلية لفلسطينيي بلدات بالقدس ونابلس

العالم - فلسطين المحتلة

أفاد بذلك موقع "المركز الفلسطيني للاعلام" على "تويتر" واوضح ان قوات الاحتلال قامت باقتحام مدينة نابلس بأعداد كبيرة من "جيش الاحتلال" ، كما اقتحمت بلدة العيساوية بالقدس المحتلة وشنت حملة اعتقلات فيها.

واستعانت قوات الاحتلال بطائرة مروحية خلال اقتحامها المتواصل لبلدة العيساوية، وتنفيذها لحملة الاعتقالات في صفوف المواطنين.

حملة الاعتقلات لم تقتصر على بلدة العيساوية بل طالت مخيم الدهيشة حيث اعتقلت الشيخ عبد الكريم عياد والشاب إياس الفراحين.

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الفتى مجد محمد رضوان 16 عاما.

وفي بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم التي اقتحمتها قوات الاحتلال الصهيوني تم اعتقال الأسير المحرر أحمد قاسم الشيخ "٤٨ عاما" ، ومداهمة وتفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

المركز الفلسطيني للاعلام

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