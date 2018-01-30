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"الجهبة الشعبية" تحذر من تدمير مقومات الحياة بغزة

الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من أن تدهور الوضع المعيشي في غزة، هو مقدمة لتدمير كامل مقومات الحياة في القطاع.

العالم - فلسطين المحتلة

وطالبت الجبهة على لسان عضو لجنتها المركزية العامة ،هاني الثوابتة، في تصريح صحفي مكتوب بتحييد قطاع الصحة عن التجاذبات السياسية، داعياً الحكومة الفلسطينية للوقوف عند مسئولياتها تجاه غزة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لجميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصحة والخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وحمّل "الثوابتة" مؤسسات المجتمع الدولي جزءاً من مسؤولية ما آلت إليه الأمور في القطاع، نتيجة صمتها على استمرار الحصار الصهيوني والأوضاع المأساوية التي وصلت إليها غزة، داعياً إياها للتدخل الفوري العاجل لإنقاذ القطاع عبر فك الحصار وفتح المعابر حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام. 

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