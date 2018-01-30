من يدير داعش في أفغانستان ولماذا؟

مع أنّ باكستان كانت لسنوات تظهر بمظهر الحليف لأمريكا في المنطقة لكن خلال الأسابيع الماضية توترت العلاقات بين الطرفين. وعلى هذا الأساس برزت خلال الفترة الماضية تفجيرات وعمليات إرهابية في أفغانستان، يقول مراقبون إنها وسيلة لتهيئة الأرضية لحضور داعش التي أعلنت تبنيها للعديد من هذه العمليات الإرهابية في أفغانستان.

أصبح من الضروري على الشعب الأفغاني أن يعي هذا الأمر وأن يوحّد صفوفه لمواجهة داعش وإسقاط المؤامرة. في خطابه الذي وجّهه للقوات المسلحة، مساء يوم 21 آب 2017 شرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إستراتيجيته لأفغانستان وهي قطع كل أشكال دعم الدولة للإرهاب. وبمعنى آخر، قطع المساعدات الباكستانية "للمقاتلين" بشكل عام ولحركة طالبان على وجه الخصوص. نذكر أنه لإعطاء هوية لباكستان التي فصلها البريطانيون عن الهند من خلال التلويح لهم بإقامة دولة هندوسية طائفية، أرسلت وكالة المخابرات المركزية آنذاك عميلها "سعيد رمضان" لنشر مذهب الإخوان المسلمين ثم وبمساعدة "أبو الأعلى المودودي" شكّل ميليشيات الجماعة الإسلامية التي صاغت الدستور الباكستاني.

وعندما قرر مستشار الأمن القومي الأمريكي بريجنسكي في عام 1978 الإطاحة بالحكومة الشيوعية في أفغانستان، إستنجد بالإخوان المسلمين فأرسلوا له أسامة بن لادن ومقاتليه فنظّم بموازاة ذلك إنقلاباً ضد "ذو الفقار علي بوتو" في باكستان ووضع مكانه في قمة هرم السلطة الجنرال "محمد ضياء الحق" الذي كان عضواً في الجماعة الإسلامية الفرع المحلي لجماعة الإخوان المسلمين. فصارت باكستان منذ ذلك الحين وعلى الرغم من التقلبات والمنعطفات المختلفة، تشكّل العمود الفقري للمقاتلين ليس فقط لجهة عملهم في أفغانستان بل في باقي أنحاء العالم أيضاً.

غير أنّ تورط الدولة الباكستانية في اللعبة الأنغلوسكسونية المزدوجة، قادها في نهاية المطاف نحو التفكك.

أطلقت الصين ردّا على إحتمال هذا التفتت برنامجاً واسعاً من المساعدات لباكستان يرمي إلى الإستثمار في مشاريع بقيمة 50 مليار دولار وإرسال ثلاثة آلاف عامل وفني صيني على جناح السرعة لبناء الجزء الباكستاني من "طريق الحرير" فيما تعهدت بكين أيضاً بتسليح باكستان. وهكذا بدأ النفوذ الأمريكي يشهد تراجعاً حاداً على الرغم من الثلاثين مليار دولار التي إستثمرت في البلاد في عهد الرئيس بوش الإبن.

تمّ إستجواب رئيس الوزراء "نواز شريف" (خَلَف الجنرال ضياء الحق) بعد تبدل الموقف السياسي للراعي السعودي. وقد تمّ عزله بقسوة بتهمة التهرب من دفع الضرائب ووضع مكانه مؤقتاً "شهيد خاقان عباسي" صهر رئيس المخابرات الباكستانية في فترة الحرب السرية ضد الشيوعيين الأفغان. وفي أول رد فعل له على خطاب الرئيس ترامب، هرع عباسي مسرعاً إلى الرياض في 23 آب/أغسطس 2017 حيث إستقبله الأمير محمد بن سلمان وأعطاه التعليمات بالتعاون مع واشنطن.

لكن الأمور لا تدار بهذه البساطة من وجهة نظر الباكستانين، فقد قام "مورتيمر دوراند" عام 1893 برسم الحدود بين أفغانستان وباكستان الحالي عبر تقسيم قبائل البشتون بين البلدين.

وخلال الحرب السرية ضد الشيوعيين الأفغان، شجع الأنغلوسكسون أجهزة المخابرات الباكستانية على الإعتماد على هذه الجماعة العرقية التي تنحدر منها طالبان. وبالتالي عندما حاول الهنود لعب دور في مسرح العمليات هذا إعتمدوا على غير البشتون، وخاصة الطاجيك.

يرى ترامب أنه إذا إبتعدت باكستان عن الولايات المتحدة فإن الهند تبتعد عن روسيا وتقترب من إسرائيل (التي أصبحت أول مورد لها بالسلاح)، لهذا لم يدّخر جهداً في مناشدة نيودلهي لممارسة ضغوطها على إسلام آباد. في نهاية المطاف وخلافاً للدعاية التي تروج لها وسائل الإعلام الغربية، لايزال ترامب ملتزماً بسياسته التي أرسى قواعدها في خطابه بالرياض في شهر أيار/مايو 2017 ، الرامية لمكافحة الإرهاب في كل من أفغانستان وباكستان. لكن سياسة مكافحة الإرهاب الأمريكية جلبت داعش إلى الأراضي الأفغانية التي أصبحت اليوم تعيش مناخاً خطيراً يهدد بالإنهيار.

أفاد كل من وزير الدفاع الأمريكي الجنرال جيمس ماتيس و رئيس الأركان المشتركة جوزيف دانفورد أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ المنعقدة في 3 تشرين أول/أكتوبر 2017 أنّ الجيوش الأمريكية ستبقى إلى أجل غير مسمى في أفغانستان كي لايتسنى لطالبان أن تأمل في العودة إلى السلطة. لكن هل بإمكان هذه القوات اليوم أن تعطي ولو تفسيراً واحداً حول كيفية وصول داعش لأفغانستان؟ هل ستكون البديل والذريعة للقوات الأمريكية للبقاء على الأراضي الأفغانية مدة أطول وتهديد باكستان وغيرها من دول الجوار المستهدفة أمريكياً؟

كيف ذلك؟ والمؤشرات تؤكد كل يوم أنّ داعش وصلت إلى أفغانستان بتسهيلات أمريكية؟

لقد دخلت الولايات المتحدة وبريطانيا أساساً إلى افغانستان بحجة أنهما ترغبان بالإطاحة بحركة الطالبان التي حمت الشخص المسؤول عن هجمات 11 ايلول أسامة بن لادن، إستناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع عن النفس. وبعد كل هذه السنوات، يؤكد البلدان أنّ أسامة بن لادن قد مات منذ فترة طويلة وأن حركة طالبان لم تعد في السلطة.

لكن الولايات المتحدة قررت البقاء من الآن فصاعداً لمنع طالبان من العودة إلى السلطة وهو هدف لا يتفق مع المادة 51 من الميثاق. والواقع أنّ البنتاغون قد خطط لإحتلال غير محدود لأفغانستان بصفة خاصة وآسيا الوسطى بشكل عام. والأخطر تهديد دول الجوار لأفغانستان، فباكستان في مرمى الخطر والمطلوب أن تكون أرضية خصبة للوصول إلى إيران و تهديد أمنها و سلامة أراضيها وافغانستان أرضية خصبة لتهديد روسيا والصين.

وما تدّعيه أمريكا من مزاعم أنها باقية لمكافحة الإرهاب هو لذرّ الرماد في العيون ولتغطية دورها وأهدافها. فبدلاً من أن تتواجد لمكافحة الإرهاب هي موجودة أساساً لإدارة الإرهاب إعتماداً على وكيلتها في المنطقة داعش.

تمارة المجالي

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