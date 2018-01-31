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إحباط محاولة تفجير ضخم في بنغازي

إحباط محاولة تفجير ضخم في بنغازي
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

تمكنت عناصر من الأجهزة الأمنية الليبية من إحباط عمل إرهابي ضخم في مدينة بنغازي، حسبما نقله موقع "afrigatenews".

العالم- ليبيا                                 

وأوضح الموقع استنادا إلى القوات الخاصة الليبية "الصاعقة" أن عناصر من سلاح الهندسة التابعة للقوات الخاصة تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة تزن 30 كيلوغراما عثر عليها في شارع المفاتيح وسط بنغازي.

وتشهد مدينة بنغازي منذ تحريرها من الإرهابيين عمليات تفجير باستخدام سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، وأسفر تفجير إرهابي مزدوج استهدف حي السلماني في الـ23 يناير/كانون الثاني عن مقتل 40 شخصا وإصابة نحو 90 آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن بنغازي شهدت صراعا اندلع عام 2014 أثناء الثورة على نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وحتى السنة الماضية، وانتهى بسيطرة القوات المسلحة التابعة للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر على بنغازي بعدما تمكنت من طرد المسلحين منها.

المصدر: وكالات

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