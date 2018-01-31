تحرش جماعي في جدة.. واعتقال 7 مشتبه بهم

العالم - السعودية

وأسفرت التحقيقات والمتابعة الأمنية عن تأكيد ما جاء في مقطع فيديو انتشر منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر مجموعة من الشباب يلاحقون ويتحرشون بفتيات في منتجع درة العروس.

وقال القرشي إنه تم تحديد المشتبه بهم، نظرا لبشاعة هذه الجريمة التي يرفضها المجتمع السعودي، وبعد تحديد هوية المتورطين، اتضح أنهم 7 أشخاص في العقد الثاني من عمرهم، بينهم ثلاثة سعوديين، ولبناني وسوري ومصري وفلسطيني.

وتم القبض على الجميع وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.

وأضاف المتحدث: "شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك، لتؤكد حرص رجال الأمن على تنفيذ الأنظمة، والمحافظة على القيم الشرعية ورعايتها، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بالآداب العامة".

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