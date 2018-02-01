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الجيش الجزائري يقضي على احد مسؤولي الدعاية في القاعدة

الجيش الجزائري يقضي على احد مسؤولي الدعاية في القاعدة
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الاربعاء ان قوات الجيش قتلت اثنين من الإرهابيين الملاحقين منذ 1994 أحدهم هو مسؤول الاعلام في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي.

العالم - الجزائر

واوضحت وزارة الدفاع ان الجيش قتل خلال عملية عسكرية في جيجل (400 كلم شرق الجزائر) الثلاثاء "إرهابيين (اثنين) خطيرين" أحدهما  يدعى "هشام أبو رواحة"، الذي كان مكلفا بالدعاية والتحريض". وتابعت ان "الارهابيين التحقا بالجماعات الارهابية سنة 1994".

واكدت مصادر متطابقة ان الامر يتعلق بالمدعو  "ابو رواحة القسنطيني الجزائري" واسمه الحقيقي عادل صغيري (46 سنة) وهو أحد اكثر المسلحين الملاحقين. كما انه من الملتحقين الاوائل بالعمل المسلح خلال الحرب الاهلية التي اسفرت عن 200 الف قتيل بين 1992 و2002 وعرفت بـ"العشرية السوداء".  

وظهر اسم عادل صغيري ضمن 40 جهاديا ملاحقين للاشتباه بامكان تنفيذهم عمليات انتخارية، بحسب مصدر أمني .

وكان إرهابيون نعوا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مقتل "الشيخ ابو رواحة القسنطيني"، مشيرين الى انه مسؤول "مؤسسة الاندلس"، الموقع الذي يستخدمه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي لنشر بياناته وصوره وفيديوهات عملياته.

وظهرت "مؤسسة الاندلس" اواخر 2009 اي بعد سنتين من انضمام "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الى تنظيم القاعدة، لتغير اسمها الى القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 
 

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