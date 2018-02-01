بريطانيا تعبر عن قلقها بشأن إنتشار التطرف بين طلاب الجامعات

العالم - أوروبا

وأشارت صحيفة التليجراف البريطانية إلى أنّ هناك تقارير تفيد أنّ بعض الطلاب لديهم ميول للتعاطف مع الإرهاب والكيانات المتطرفة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم الخميس إنّ مؤسسات التعليم العالي وقيادات الطلاب لهم دور مهم في تثقيف الطلاب بشأن كيف تعمل الجماعات المتطرفة التي تتبنى العنف وكيف تجنّد ومن تستهدف.

وتابعت الصحيفة البريطانية أنه يجب إنشاء شبكات دعم حتى يتسنى للطلاب الذين يشعرون بأنهم معنيون من هذه الجماعات أو في خطر، الإتصال بخط مساعدة سري أو التحدث مع موجّه أو مستشار.

وأضافت الصحيفة أنّ الجامعات البريطانية إنضمت إلى حملة مكافحة التشدد لكن التقارير الأخيرة تشير إلى حالة من القلق.

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