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الخارجية السورية: وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضي سوريا دون موافقتها احتلال وسيتم التعامل معه على هذا الأساس
الخارجية السورية:العملية العسكرية التركية بشمال البلاد عدوان صارخ على سوريا وسلامة اراضيها وانتهاك لميثاق الامم المتحدة
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بيان هام من الخارجية السورية حول العمليات التركية في عفرين..

بيان هام من الخارجية السورية حول العمليات التركية في عفرين..
الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

العالم - سوريا

أعلنت وزارة الخارجية السورية أن وجود أي قوات عسكرية أجنبية فوق أراضي الجمهورية العربية السورية دون موافقتها الصريحة هو عدوان واحتلال، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل مع هذا التواجد العسكري على هذا الأساس.

وفي بيان لها، طالب الخارجية السورية مجلس الأمن الدولي بعدم السماح لأي دولة باستخدام القوة على نحو يتعارض والقانون الدولي أو بالاعتداد بالميثاق لتبرير أفعالها العدوانية، وعدم جعل الميثاق رهينة بيد هذه الدول لتفسره وفق مصالحها الضيقة التي تتناقض مع نص وروح الميثاق. وذلك على غرار ما قام به ما يسمى "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة لتبرير جرائمه المروعة التي ارتكبها في سوريا ضد المدنيين الأبرياء.

وأشارت الخارجية السورية إلى أن سوريا ترفض محاولات "النظام التركي" الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن 1373 و1624 و1170 و 1178 حيث لم يعط أي من هذه القرارات الدول الأعضاء الحق بالاعتداء على سيادة دول أخرى وشن عمليات عسكرية على أراضيها بذريعة مكافحة الإرهاب.

وأضافت الخارجية أن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا عدوان صارخ على الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها وتشكل انتهاكا لأحكام الميثاق.

ونوهت الخارجية بأن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضيها دون موافقتها الصريحة هو عدوان واحتلال وسيتم التعامل معه على هذا الأساس.

وقالت الخارجية "سوريا تطالب مجلس الأمن بعدم السماح لأي دولة باستخدام القوة على نحو يتعارض والقانون الدولي أو بالاعتداد بالميثاق لتبرير أفعالها العدوانية وعدم جعل الميثاق رهينة بيد هذه الدول لتفسره وفق مصالحها الضيقة التي تتناقض مع نص وروح الميثاق".

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