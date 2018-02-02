البث المباشر
مصادر فلسطينية:مدفعية قوات الاحتلال تستهدف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة
مصادر فلسطينية: صاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية يستهدف نقطة رصد قرب موقع فلسطيني شمالي غزة دون إصابات
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تزعم رصدها لإطلاق صاروخ من غزة وتجري عملية تمشيط حول مكان سقوطه
مراسل العالم في عدن : تجدد المواجهات بين فصائل العدوان السعودي والاماراتي في حي العريش بخور مكسر وفي منطقة المنصورة
مراسل العالم : ارتفاع حصيلة اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على حي عش الورور في مدينة دمشق إلى 7 شهداء و13 جريحاً
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يقصف تجمعا لمرتزقته شمال صحراء ميدي بحجة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: قوات الاحتلال "الاسرائيلي" تعتقل شابين فلسطينيين على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله وجنين بالضفة
مراسل العالم : سقوط قذيفة صاروخية مصدرها المجموعات المسلحة في محيط المزة جبل في دمشق، وأنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين
مراسل العالم : مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق : الجماعات المسلحة تستهدف ضاحية الاسد بحرستا في ريف دمشق بـ 17 قذيفة صاروخية واقتصرت الاضرار على المادية
مراسل العالم : غارة لطيران العدوان السعودي على مزرعة دواجن في مديرية الصلو جنوب تعز

تجمع العلماء للصهاينة: نفطنا محمي من جيشنا ومقاومتنا

تجمع العلماء للصهاينة: نفطنا محمي من جيشنا ومقاومتنا
الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر "تجمع العلماء المسلمين" في بيان اصدره بعد اجتماعه الاسبوعي اليوم، أن إعلان وزير الحرب الصهيوني افيغدور ليبرمان ملكية الكيان الصهيوني للبلوك 9 هو محاولة منه للتشويش على العقود التي أبرمتها أو ستبرمها الدولة اللبنانية مع الشركات الأمنية وهو تأكيد على الأطماع الصهيونية المتمادية بمياهنا وأرضنا ونفطنا.

العالم - لبنان 

وتابه البيان قائلا : نقول لليبرمان وكيانه الصهيوني إنكم لا تملكون أصلاً البلوكات في مياه فلسطين المحتلة حتى تطالبوا بالنفط في مياهنا الإقليمية وإن نفطنا محمي من جيشنا ومقاومتنا وأي تعرض له سيؤدي إلى تدمير كل المنصات في الكيان الصهيوني.

واستنكر التجمع حملة الاعتقالات والمداهمات التي يجريها العدو الصهيوني داخل الأراضي المحتلة، معتبرا أن هذه الإجراءات تعبر عن حالة اليأس التي وصل إليها العدو الصهيوني، وما يمكن أن تفعله المقاومة بالعدو الصهيوني فيما لو تم تصعيد العمليات العسكرية خاصة في الضفة الغربية.

كما نوه التجمع بالموقف الذي أعلنه المكتب السياسي لحركة "أمل" حول دعوة المناصرين لعدم النزول إلى الشارع ورفضها لما حصل في منطقة الحدث بالأمس، ما يفوت الفرصة على المصطادين بالماء العكر أن يستغلوا الأجواء المحتقنة لإيقاع فتنة لا مصلحة لأحد فيها، وندعو مرة أخرى الوزير جبران باسيل لاعتذار علني ينهي الأجواء المتشنجة ويعيد البلاد إلى أوضاعها الطبيعية.

المصدر : العهد

109-1

تصنيف :

روابط ذات صلة

ما هو "البلوك 9"؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ماكرون يخفف انتقاده لتركيا بشأن الهجوم على عفرين

اميركا: نحتفظ بحق القيام بعمل عسكري لمنع دمشق من استخدام اسلحة كيميائية

كيان الاحتلال الاسرائيلي: قدوم عباس إلى مجلس الأمن يعني رفضه للتفاوض

الأردن يقطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

مصر تبني "ديزني لاند" بمليارات الدولارات

روسيا تهدد اميركا بإسقاط طائراتها قرب القرم

وضع الـ "Vicks" في المجمد... لن تصدقوا النتيجة!

مفاجاة... الحليب كامل الدسم قد يكون الأفضل!

هذه هي اخر اخبار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات!

المجر" قد تترك محادثات الأمم المتحدة حول الهجرة..والسبب؟

لهذا السبب الأقلام والأختام بالحبر الأزرق!

بالفيديو...اكتشاف 5 مقابر في ميانمار

بالفيديو... الملك سلمان يطلب السيف و...

هذه الاحزاب.. قررت مقاطعة الانتخابات المصرية

اكثر من 6 ملايين سائح اجنبي زاروا ايران خلال العام 2017

روسيا ترد على الاتهامات الأمريكية ضد إيران

قنص 5 جنود سعوديين وإعطاب آلية بجيزان

بالفيديو..اصابة 4 اشخاص اثر سقوط صواريخ اطلقت من الشمال السوري بكيليس التركية

تجمع العلماء للصهاينة: نفطنا محمي من جيشنا ومقاومتنا

الرئيس روحاني: ايران الاولى عالميا في انتاج الحديد الاسفنجي

الأکثر مشاهدة