سفينة إنزال روسية تتجه إلى سوريا

العالم - سوريا

وذكرت مواقع إلكترونية تركية أن السفينة تتجه إلى ميناء طرطوس السوري، حيث تتموضع قاعدة النقل والإمداد التابعة للقوات البحرية الروسية، مشيرة إلى أنه استنادا إلى غطس هيكلها العميق يمكن التوصل إلى استنتاج أن هذه السفينة محملة بشكل كبير.

وهذه هي الرحلة الأولى التي تنفذها هذه السفينة إلى سوريا في العام الجاري، علما أنها قامت العام الماضي بـ9 رحلات إلى سواحل سوريا.

وسبق للمتحدث باسم أسطول البحر الأسود الروسي، العقيد فياتشيسلاف تروخاشيف، أن صرح بأن

“تسيزار كونيكوف” تنفذ عبورها الدوري من مدينة سيفاستوبل الروسية إلى البحر الأبيض المتوسط للانضمام إلى مجموعة السفن الحربية الروسية.

وأشار تروخاشيف إلى أنه من المخطط أن تنضم السفينة المذكورة إلى مجموعة القوات الدائمة التابعة للأسطول البحري الحربي الروسي العامل في المناطق البحرية البعيدة الذي يضم حاليا 15 سفينة قتالية وسفينة إمداد من ضمنها فرقاطة “الأميرال غريغوروفيتش”.

المصدر: انترفاكس