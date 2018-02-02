البث المباشر
مراسل العالم : المجموعات المسلحة المتواجد​ة في منطقة المخيم تعتدي بعدة قذائف هاون على حي المحطة بمدينة درعا واقتصرت الاضرار على الماديات
رويترز : واشنطن تعلن فرض قيود على صادرات السلاح وخدمات الدفاع لجنوب السودان
مراسل العالم : أنباء عن سقوط ضحايا إثر غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت سوقاً بمدينة صعدة
مصادر بحرينية : انطلاق تظاهرة في منطقة كرانة رفضاً لأحكام الإعدام الجائرة وتنديداً بإسقاط الجنسيات وترحيل المواطنين والاعتقالات
اصابة الزميلة سماح الكحلة مراسلة قناة العالم بالاغماء في المواجهات التي شهدها مدخل البيره الشمالي
مراسل العالم : الجيش السوري يستهدف بشكل مركز نقاط تمركز المجموعات المسلحة في محيط مشفى الشرطة في حرستا والمزارع الفاصلة بين حرستا ودوما بريف دمشق
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ستة أفراد وسبع شركات على صلة بحزب الله اللبناني
نحو 40 ألف مصلي أدوا اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
صلاة الجمعة على مدخل بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة احتجاجاً على تواصل انتهاكات الاحتلال
مراسل العالم: إستشهاد مواطنين إثنين وإصابة آخرين بغارة للعدوان السعودي على الطريق العام بمديرية غمر بصعدة

فضيحة غير متوقعة تهدد مباراة مصر والسعودية في مونديال روسيا 2018!

فضيحة غير متوقعة تهدد مباراة مصر والسعودية في مونديال روسيا 2018!
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أثيرت فضيحة غير متوقعة حول استضافة روسيا لمباريات كأس العالم 2018، بعد تصريحات مسؤول في وزارة الزراعة، والتي قال فيها إنّ الجراد يهدد البطولة.

العالم - منوعات

وقال بيوتر شيكماريف، مسؤول في وزارة الزراعة الروسية، خلال مؤتمر صحافي عن أعمال زراعية خاصة: "لقد تعلمنا كيف نتعامل مع الجراد، لكن كيف سنتجنب الوقوع في فضحية عالمية هذا الصيف في حال اجتياح الجراد مرة أخرى؟ العالم كله قادم إلى هنا والملاعب خضراء، وهو ما يحبه الجراد كثيراً، كيف سنمنعهم من الوصول إلى مكان إقامة المباريات؟".

وبحسب المسؤول في وزارة الزراعة، فإن مدينة فولوغراد، التي تستضيف مباريات كأس العالم، هي الأكثر تضرراً من الجراد سنوياً، والمثير أن ملعب هذه المدينة سيستضيف أربع مباريات خلال البطولة العالمية في الصيف.

وتستضيف روسيا بطولة كأس العالم، الصيف القادم، في 11 مدينة، حيثُ يلعب 32 منتخباً على 12 ملعباً لمدة شهر، بين الفترة الممتدة من 14 حزيران/يونيو حتى 15 تموز/يوليو، وهي الفترة التي تشهد اجتياحا للجراد في كل عام والذي يهاجم العشب الأخضر.

وسيستضيف ملعب فولوغراد مباراة تونس وإنكلترا في 18 حزيران/يونيو، واليابان وبولندا في 28 حزيران/يونيو، ونيجيريا وأيسلندا في 22 حزيران/يونيو، وأخيراً المباراة العربية الخالصة التي ستجمع بين منتخبي مصر والسعودية في 25 من الشهر نفسه.

 

 

216

روابط ذات صلة

الجراد يحتل أدلب!!

أسراب الجراد تجتاح 7 محافظات يمنية قادمة من السعودية

اسراب كبيرة من الجراد الاحمر تجتاح الاراضي المحتلة

الجراد يهدد منطقة الساحل الافريقي بالمجاعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الاتحاد الآسيوي يعتمد الملاعب المحايدة للأندية الإيرانية والسعودية

الحية: "صفقة القرن" تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية

تفاصيل ما شهدته العاصمة دمشق... عمليات على محور حرستا

إليك أفضل الهواتف الذكية التي ستصدر بالنصف الأول من 2018

بالفيديو.. بوتين سيعمل في الزراعة كحصاد!

بالصور.. "خيول وطبول" فى مسيرة لدعم السيسي بالإسكندرية

الشيخ حمود: لبنان لا يمكن الا ان يكون بلد التوافق

مصرع 11 شخصا بحادث سير في مصر

دبابة غير عادية من صنع سوري كوري سوفيتي تظهر في سوريا

حفظ زيت القلي بالمقلاية يسبب التسمم .. ما الحل؟

الكاتب اليمني أحمد الشلفي يوجّه صفعة قوية لقرقاش

لماذا توجه وفد كوري شمالي إلى موسكو هذه الايام؟

قوّة جديدة بالجولان السوري تثير مخاوف "اسرائيل"

بعيداً عن الأدوية... طريقة سهلة للنوم بسرعة

الكيان الاسرائيلي يدخل على الخط اللبناني..هذا ما يريده

مسؤول إيراني: السعودية تسعى لمنع الشركات الإيرانية من المشاريع الاقتصادية في العراق

بالفيديو..انعقاد المؤتمر الدولي 29 للأحزاب الاسيوية في طهران

العثور على مواد متفجرة في وكر لمرتزقة العدوان السعودي بمحافظة حجة

جيش الاحتلال يقرر إقامة وحدة صاروخية للمدى المتوسط

واشنطن تفرض حظرا على تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان

الأکثر مشاهدة