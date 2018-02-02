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واشنطن تفرض حظرا على تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان

واشنطن تفرض حظرا على تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

فرضت الولايات المتحدة حظرا على تصدير الأسلحة ومعدات الدفاع إلى جنوب السودان في خطوة تهدف إلى الضغط على جوبا لإنهاء الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية هناك.

العالم - إفريقيا

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان أن الوزارة تعلن اليوم " فرض قيود على تصدير المعدات والخدمات الدفاعية" إلى دولة جنوب السودان".

ورغم أن الحكومة الأمريكية لا تصدر أسلحة إلى جنوب السودان، لكن هذا القرار سيمنع أي شركة أو مواطن أمريكي من إرسال أسلحة أو معدات عسكرية إلى الفصائل المتحاربة هناك.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوة تعكس "نفاد صبر واشنطن" من الرئيس سيلفا كير والأطراف المتحاربة الأخرى في جنوب السودان، بعد انتهاك وقف إطلاق النار مرارا.

وحاولت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في ديسمبر/ كانون الأول 2016 إقناع الأمم المتحدة بدعم فرض حظر أسلحة على جنوب السودان، وتبع ذلك فرض عقوبات أمريكية على بعض كبار المسؤولين المقربين من كير ومن بينهم قائد الجيش بول مالونغ، الذي عزل بعد ذلك وغادر البلاد على خلفية خلاف مع الرئيس كير.
 

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