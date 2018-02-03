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16 میدالیة حصیلة ایران في الیومین الاول والثاني لبطولة آسیا لالعاب القوى داخل الصالات

16 میدالیة حصیلة ایران في الیومین الاول والثاني لبطولة آسیا لالعاب القوى داخل الصالات
السبت ٠٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

احرز المنتخب الوطني الایراني للرجال والسیدات 16 میدالیة ملونة؛ 3 ذهبیة و6 فضیة و7 برونزیة، في الیومین الاول والثاني لبطولة اسیا لالعاب القوى داخل الصالات 2018 بطهران.

العالم - ايران

ففي منافسات الیوم الثاني للبطولة والتي جرت یوم امس الجمعة، تقلد رجال ایران ذهبیة واحدة و 2 فضیة و 1 برونزیة فیما تقلدت السیدات 3 فضیة و 5 برونزیة.

حیث نال علي ثمري المیدالیة الذهبیة في رمي الثقل وبجمان یارلوئي الفضیة في جري 800 متر ومیلاد میري الفضیة في الالعاب السباعیة بحصوله على 4842 نقطة بعد الكویتي ماجد الزاید الذي تقلد الذهبیة بحصوله على  5228 نقطة.

وفي الالعاب السباعیة ایضا حل الایراني الاخر علي محبي في المركز الثالث لینال المیدالیة البرونزیة بحصوله على 4728 نقطة.

وبالنسبة للسیدات فقد احرزت الفضیة كل من الناز كمباني في جري 60 مترا ومهسا میرزا طیبي في القفز بالزانة ومریم نوروزي في رمي الثقل.

فیما احرزت البرونزیة كل من ثنا دادرس في رمي الثقل وسارا كریمي في القفز بالزانة ونیلوفر فشخوراني في القفز بالزانة وسارا ندافي في جري 60 مترا حواجز وفرزانة فصیحي في جري 60 مترا.

وفي منافسات الیوم الاول للبطولة والتي جرت الخمیس احرزت ایران 4 میدالیات، 2 منها ذهبیة بواسطة حسن تفتیان في سباق جري 60 مترا وحسین كیهاني في سباق جري 3 آلاف متر.

وفي هذا السباق اي جري 3 آلاف متر نال همایون همتي المیدالیة البرونزیة.

واحرزت اللاعبة الایرانیة سبیدة توكلي، المیدالیة الفضیة بمنافسات الوثب العالي بتسجیلها وثبة بارتفاع 1.8 متر وجاءت بالمركز الثاني بعد منافستها الاوزبكیة ' دو سانوا' التي نالت الذهبیة بارتفاع 1.87 متر، فیما حلت الكازاخیة 'نادجدا دوبویستكایا' بالمركز الثالث.

وبذلك بلغت حصیلة ایران في الیومین الاول والثاني للبطولة 3 میدالیات ذهبیة و 6 فضیة و 7 برونزیة.

یشار الى أن 360 لاعبا ولاعبة من 22 بلدا یشاركون ببطولة آسیا لالعاب القوى داخل الصالات 2018 التي تقام في قاعة 'آفتاب انقلاب' خلال الفترة 1-3 شباط /فبرایر الجاری.

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