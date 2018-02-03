طائرات الاحتلال تقصف جنوب قطاع غزة

العالم - فلسطين المحتلة

واطلقت طائرات الاحتلال اربعة صواريخ على الاقل صوب موقعين لكتائب القسام غرب مدينة رفح جنوب القطاع، ما الحق اضرارا مادية بالموقعين دون الاعلان عن وقوع اصابات.

وسمع دوي الانفجارات الناجمة عن القصف في مناطق مختلفة من القطاع.

وكان جيش الاحتلال اعلن ان صاروخا اطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة بالمجلس الاقليمي "شاعر هنيغف" المحيط بالقطاع، وحمل حركة حماس المسؤولية عن القصف.

ويعد القصف الاسرائيلي الثاني خلال اربع وعشرين ساعة حيث استهدفت طائرات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر الجمعة موقعا للمقاومة شمال القطاع.

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