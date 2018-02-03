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الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم&gt;&gt;

برسبوليس يهزم سباهان اصفهان ويغرد خارج السرب

برسبوليس يهزم سباهان اصفهان ويغرد خارج السرب
السبت ٠٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

تغلب نادي برسبوليس على سباهان اصفهان بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت عصر الجمعة في اطار الجولة الثانية والعشرين من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

العالم ـ إيران

وأقيمت المباراة على ملعب آزادي بطهران بحضور نحو 45 ألف متفرج وأدارها الحكم "محمد حسين زاهدي فر".

وسجل هدفي الفوز لأصحاب الارض علي عليبور (10) وخليل شجاع زاده (68).

وبهذا الفوز أصبح رصيد نادي برسبوليس 51 نقطة ليوسع الفارق مع اقرب ملاحقيه نادي فولاد خوزستان، الى 15 نقطة.

وأسفرت بقية نتائج المرحلة الـ22 من مسابقة الدوري عن النتائج التالية:

* كسترش فولاد تبريز – سياه جامكان  0-0

* نفط طهران – بيكان    1-1

* سبيد رود رشت – استقلال خوزستان   1-1

* بديده مشهد – تراكتورسازي تبريز 0-3

وتقام اليوم السبت مباراة فولاد خوزستان وصنعت نفط آبادان، وتختتم مباريات المراحلة الـ22 بإقامة مباراة ذوب آهن اصفهان وإستقلال طهران يوم غد الأحد.

104-1

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