برسبوليس يهزم سباهان اصفهان ويغرد خارج السرب

العالم ـ إيران

وأقيمت المباراة على ملعب آزادي بطهران بحضور نحو 45 ألف متفرج وأدارها الحكم "محمد حسين زاهدي فر".

وسجل هدفي الفوز لأصحاب الارض علي عليبور (10) وخليل شجاع زاده (68).

وبهذا الفوز أصبح رصيد نادي برسبوليس 51 نقطة ليوسع الفارق مع اقرب ملاحقيه نادي فولاد خوزستان، الى 15 نقطة.

وأسفرت بقية نتائج المرحلة الـ22 من مسابقة الدوري عن النتائج التالية:

* كسترش فولاد تبريز – سياه جامكان 0-0

* نفط طهران – بيكان 1-1

* سبيد رود رشت – استقلال خوزستان 1-1

* بديده مشهد – تراكتورسازي تبريز 0-3

وتقام اليوم السبت مباراة فولاد خوزستان وصنعت نفط آبادان، وتختتم مباريات المراحلة الـ22 بإقامة مباراة ذوب آهن اصفهان وإستقلال طهران يوم غد الأحد.

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