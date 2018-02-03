مصرع مرتزقة العدوان وتدمير آلية لهم في الجوف وتعز

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري أن عناصر الجيش اليمني واللجان الشعبية شنوا عملية هجومية مباغتة على مواقع مرتزقة العدوان شمال معسكر خالد بمديرية موزع، مؤكدا مقتل وجرح العديد منهم.

وأضاف المصدر أن وحدات الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة ومصرع من كان على متنها في الساحل الغربي.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات المرتزقة في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف محققة إصابات مباشرة.

يأتي ذلك في سياق معركة التنكيل التي يخوضها الجيش واللجان الشعبية ضد العدوان ومرتزقته في مختلف جبهات القتال ردا على استمرار العدوان والحصار بحق الشعب اليمني منذ مارس 2015.