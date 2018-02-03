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منارات الثورة 1
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السبت ٠٣ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش
وثائقي في عشرة اجزاء يحكي قصة الثورة الاسلامية في ايران سنة 1979 وذلك من خلال رواية القصة في مسرح الحدث، الشارع الرمز او المنطقة التي شهدت احداث الثورة ومن خلال اللقاء مع الاشخاص الذين ساهموا في خلق تلك الاحتجاجات والمطالبات الشعبية التي ادت الى انتصار الثورة على الشاه آخر ملوك ايران.
تصنيف :
أقسام أخری
وثائقیات
منارات الثوره
كلمات دليلية :
منارات الثورة
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