صفقات بورصة السلع الايرانية تسجل 338 مليون دولار في إسبوع

العالم - ايران

وشهدت قاعة المنتجات الصناعية والتعدينية في البورصة، مبيعات 194 الفا و 767 طنا من السلع بقيمة 158 مليون دولار، عبر بيع 188 الفا و665 طن صلب و3190 طن نحاس و 1660 طن ألمينيوم و1000 طن اسمنت و12 طن مكثف معادن ثمينة و190 طن موليبدن مكثف و50 طن سبائك زنك و10 كيلوغرامات سبائك ذهبية.



كما سجلت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، مبيعات 283 الفا و 830 طنا من السلع بقيمة 153.5 مليون دولار.

وبيع في القاعة المذكورة 127 الفا و 740 طن قير و48 الفا و855 طن مواد بوليمرية و60 الفا و510 اطنان فكيوم باتوم (مادة اولية لانتاج القير) و13 الف طن لوب كات (مادة اولية بانتاج زيوت المحركات) و19 الفا و237 طن مواد كيميائية و12 الفا و610 أطنان كبريت و1510 طن عازل رطوبة و 368 طن زيوت.



أما القاعة الزراعية فشهدت صفقات بيع 70 الفا و 291 طنا من السلع باكثر من 19.5 مليون دولار شملت 45.3 الف طن قمح و150 طن سكر و4 الاف طن من الزيت الخام و20 الفا و 841 طن ذرة.

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