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صور وفيديو:خلاف ترامب وميلانيا يظهر مجددًا في مطار فلوريدا !

الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

تعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لموقف محرج من زوجته ميلانيا، أثناء وجودهما معًا في مطار بالم بيتش الدولي، بفلوريدا.

العالم - منوعات 

وكان ترامب وزوجته وابنهما بارون، البالغ من العمر 11 عامًا، متجهين من واشنطن إلى منتجع “مار إيه لاغو” في فلوريدا؛ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، بعد أسبوع عمل في واشنطن.

وأظهرت الصور، التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عدم وجود دفء في العلاقات بين ترامب والسيدة الأمريكية الأولى، حيث بدا التوتر واضحًا بين الزوجين منذ التقارير التي أشارت إلى علاقة ترامب بالنجمة الإباحية ستورمي دانيلز.

ونزل ترامب سلالم الطائرة بصحبة ابنه بارون، في حين أن ميلانيا تسير خلفهما بخطوات، وعندما وصلا إلى أسفل الدرج، وجه ترامب ابنه إلى موكب الانتظار، وظل متوقفًا في انتظار زوجته.

لكنها لم تستجب له على الإطلاق دون الالتفات لوسائل الإعلام والمصورين، وواصلت السيدة الأولى السير نحو الموكب.

وعلى غير العادة، لم تتوقف ميلانيا بجانب الرئيس الأمريكي للتحية والتقاط الصور أو تبادل الكلمات، حيث سارت في اتجاه الموكب.

وهذه هي المرة الأولى منذ 3 أسابيع التي يتوجه فيها ترامب وعائلته إلى منتجع مار – إيه لاغو، وكان قد خطط للسفر إلى هناك في 19 يناير؛ ليحضر احتفالًا عامًا منذ تنصيبه، لكنه اضطر إلى البقاء في واشنطن؛ بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية.

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