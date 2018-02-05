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الرئيس القبرصي يهزم منافسه في الجولة الثانية للانتخابات

الرئيس القبرصي يهزم منافسه في الجولة الثانية للانتخابات
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أظهرت النتائج النهائية أن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس هزم منافسه اليساري ستافروس مالاس في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الأحد، ليفوز بفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات.

العالم - اوروبا

وفاز الرئيس المحافظ بنسبة 55.9 بالمئة من الأصوات بعد فرز 95 بالمئة من الأصوات، واتصل به مالاس لتهنئته على الفوز.

يعود للرئيس اناستاسيادس (71 عاما) الفضل في قيادة الاقتصاد القبرصي إلى التعافي بعد تعرضه لأزمة حادة عام 2013 بسبب انكشاف البلاد على اليونان المثقلة بالديون وتعرضها لانهيار مالي في عهد حكومة يسارية سابقة.

واستكملت قبرص برنامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عام 2016. وشمل برنامج الإنقاذ إعادة رسملة بنوك قبرصية من خلال مصادرة ودائع غير مؤمن عليها، في خطوة تعرف بالإنقاذ بمشاركة داخلية اتخذت للمرة الأولى في منطقة اليورو.

وسلطت الأضواء على الرئيس المخضرم للتعامل مع الأزمة بعد أيام من فوزه في الانتخابات القبرصية في فبراير 2013. وباعتباره زعيما للقبارصة اليونانيين على الجزيرة المنقسمة، قاد اناستاسيادس محادثات السلام مع القبارصة الأتراك.

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