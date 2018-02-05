شمخاني: إيران لن تتأثر بتصريحات ترامب الفارغة

العالم ـ إيران

وعلى هامش افتتاح عدد من المشاريع في مدينة ساوجبلاغ بمحافظة ألبرز (شمال) صرح شمخاني بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتخلى عن قدراتها رغم العقبات، وقال إن جميع جهود ترامب تصب في إطار إضعاف أيران وتخليها عن مواقفها، إلا أن مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى راسخة ولن تتأثر بالتصريحات الفارغة.

ولفت شمخاني إلى تصريحات الرئيس الأميركي بوصف الشعب الإيراني بالإرهاب وإطلاق الاتهامات ضد إيران، وقال: إن إيران الإسلامية تتميز بمكانة خاصة في المنطقة، هذه المكانة لم تتحقق بشكل طارئ ومفاجئ بل كانت حصيلة ونتاج فعلي لمساعي الأعداء بوضع العقبات كالحرب والحظر لتتحول إيران اليوم إلى قوة أقليمية تذيق العدو المرارة تلو المرارة.

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