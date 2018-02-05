مفاجأة جديدة في قضية فساد "محافظ المنوفية" في مصر

العالم - العالم الاسلامي

وأكدت المصادر، أن الهيئة قدمت مذكرة قضائية جاء بها أن المتهم استغل نفوذه وحقق ثروة طائلة، جارٍ حصرها بمعرفة خبراء الجهاز، الذي يفحص جميع أعمال الموظف المذكور، وعلاقته بالمقاولين والموردين في نطاق محافظة المنوفية.

وأفادت المصادر القضائية بأن التحقيقات والتحريات أفادت بأن المحافظ حقق ثروة بلغت قرابة 120 مليون جنيه خلال عامين فقط، على الرغم من دخله الشهري الذي لا يتجاوز 20 ألف جنيه، كما أن ما ورثه من أسرته لا يمكن أن يكون مصدرا لثروته.

وكان جهاز الكسب غير المشروع تلقى بلاغا من هيئة الرقابة الإدارية، وتم التحقيق فيه على الفور، واتخاذ قرار التحفظ على أمواله.

يذكر أن المتهم يخضع لتحقيقات موسعة من قبل نيابة أمن الدولة العليا في قضية الرشوة التي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية، ومتهم معه فيها رجلا أعمال.

المصدر: المصري اليوم