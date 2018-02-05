الحكومة العراقية تؤكد بدء سحب القوات الامريكية

العالم - العراق

وقالت الوكالة في خبر عاجل لها، إن "المتحدث باسم الحكومة العراقية يؤكد أن سحب القوات الأمريكية من العراق قد بدأ بعد الانتصار على تنظيم داعش".



كما نقلت الوكالة عن "مقاولين غربيين" في قاعدة للتحالف الدولي القول، إن "القوات الأمريكية تبدأ في السحب من العراق بعد هزيمة تنظيم داعش".

واعلن السفير الامريكي في بغداد دوغلاس سيليمان، في العاشر من كانون الثاني 2018، عن خفض "تدريجي" لاعداد القوات الامريكية في العراق.



يذكر أن وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، كشفت في 28 تشرين الثاني 2017، عن اعداد العسكريين الامريكيين في العراق، مبينة أن عدد القوات الأمريكية، بحسب المعطيات الأخيرة، بلغ 8892.

المصدر: السومرية

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