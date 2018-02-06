الجيش يستعيد السيطرة على قرى في ريفي ادلب وحماه

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وأوضحت الزميلة دارين فضل، ان الجيش وحلفاءه استعادوا السيطرة على قرى وبلدات غيطل- خربة مراديش- مالحة كبيرة- مالحة صغيرة- تل الشور – رسم المفكر – أبو الخنادق – خربة أم رجوم – رسم مشعل – البطوشية- غزيلة بريف إدلب الجنوبي ويلحقون بمسلحي جبهة النصرة خسائر كبيرة.

وفي ريف حماة الشمالي الشرقي، استعاد الجيش السوري وحلفاؤه السيطرة على قرى الضبيعية- النقروش- طلال الجنوبي- رجم العبيل الشرقي- رجم العبيل الغربي، ةألحقوا بإرهابيي "داعش" خسائر فادحة.

وكانت فضل قد نقلت في وقت سابق عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان مواطنا استشهد واصيب 7 آخرون بقذيفة سقطت على سرفيس في باب توما، كما استهدفت المجموعات المسلحة قرية "اكراد الداسنية" في ريف حمص الشمالي بالقذائف الصاروخية والهاون.

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