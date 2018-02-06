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سفیر سوريا یقترح تاسیس غرفة تجارة مشتركة مع ایران

سفیر سوريا یقترح تاسیس غرفة تجارة مشتركة مع ایران
الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

اقترح السفیر السوری في طهران عدنان محمود تاسیس غرفة تجارة مشتركة بین سوریا والجمهوریة الاسلامیة الایرانیة واقامة ملتقى للفرص التجاریة بین البلدین.

العالم - ايران

وافاد الموقع الاخباری لغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الایرانیة الاثنین، ان السفیر السوری وخلال لقائه رئیس هذه الغرفة غلام حسین شافعي صرح بان بلاده وفرت تسهیلات مناسبة لحضور الناشطین الاقتصادیین الایرانیین فی سوریا.

واعتبر التعاون الاقتصادی مع ایران اولویة لحكومة بلاده مؤكدا بان عملیة اعادة اعمار البنیة التحتیة والاقتصاد الوطني السوري قد انطلقت وان ابواب بلاده مفتوحة امام القطاع الخاص الایراني.

واكد السفیر السوری بان البلدین شریكان في ارساء الامن في المنطقة، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات اقوى لتعزیز العلاقات الثنائیة.

واقترح اقامة ملتقى الفرص التجاریة بین البلدین في طهران، داعیا اعضاء اللجنة الخاصة بغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الایرانیة لزیارة بلاده لصیاغة خارطة طریق لاعادة اعمارها.

واشار الى سوق المنطقة البالغة نفوسها 140 ملیونا، مؤكدا ضرورة التعاون بین البلدین للحضور المؤثر في هذه السوق.

من جانبه، اشار رئیس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الایرانیة خلال اللقاء الي توجیه الدعوة الى رئیس غرفة التجارة السوریة لحضور الناشطین الاقتصادیین فی بلاده الي طهران ورحب باقامة الملتقي المشترك بین البلدین مؤكدا بان الناشطین الاقتصادیین الایرانیین ومن اجل التعاون مع نظرائهم السوریین بحاجة الي المزید من المعلومات والمعرفة الدقیقة للسوق السوریة.

ورحب شافعي بفكرة تاسیس غرفة تجارة مشتركة بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وسوریا، داعیا سفارتي البلدین للمزید من التعاون لتحقیق هذا الامر.

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